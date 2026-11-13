В школах продолжаются проверки детского питания: какие недостатки выявили

Питание в школах / Фото Винницкого горсовета
Специалисты Госпродпотребслужбы в течение двух месяцев проверяли качество питания учащихся в школах Украины. В ходе проверки было проанализировано почти 8 000 школ.
Это 78 % учебных заведений, работающих в очном или смешанном формате. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Каковы результаты проверок
В центре внимания находились повседневные процессы в школьных пищеблоках: хранение продуктов, соблюдение температурного режима и правил гигиены, обращение с пищевыми отходами и т. д.
Так, в 52% проверенных школ необходимо уделить внимание требованиям безопасности пищевых продуктов. В частности, обучению работников правилам гигиены, обращению с отходами, условиям хранения продуктов и защите от вредителей.
В 706 школах выявили несоблюдение утвержденного меню, в 199 – замечания к организации питьевого режима
Отдельно специалисты рассмотрели 9 069 сезонных меню. Из них 367 направили на доработку.
Также оценить условия на пищеблоках помогли и лабораторные исследования. Специалисты отобрали почти 19 600 проб и смывов; в 1 215 выявили отклонения.
Кроме того, было принято 23 решения об изъятии из оборота продуктов, потенциально опасных для учащихся. Еще в 8 случаях временно приостановили производство и/или оборот пищевых продуктов.
Специалисты выявили также, что обязательные медицинские осмотры не прошли 151 работник в 66 учреждениях. От работы отстранили 66 человека. Проверки продолжаются.
Что было ранее
С 1 сентября бесплатным питанием обеспечили всех учащихся 1–11 классов, обучающихся очно.
В сети пожаловались на качество обеда для учеников в Черновцах. Фотографию обеда, на которой на пластиковой тарелке лежит сырая морковка, кусок хлеба и кусок запеканки, опубликовал военный Виталий Олейник.
- В Украине начали проверки организации питания в школах. Их проводят представители Госпродпотребслужбы.
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