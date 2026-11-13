В школах продолжаются проверки детского питания: какие недостатки выявили

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Это 78 % учебных заведений, работающих в очном или смешанном формате. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Каковы результаты проверок

В центре внимания находились повседневные процессы в школьных пищеблоках: хранение продуктов, соблюдение температурного режима и правил гигиены, обращение с пищевыми отходами и т. д.

Так, в 52% проверенных школ необходимо уделить внимание требованиям безопасности пищевых продуктов. В частности, обучению работников правилам гигиены, обращению с отходами, условиям хранения продуктов и защите от вредителей.

В 706 школах выявили несоблюдение утвержденного меню, в 199 – замечания к организации питьевого режима– уточнили в Госпродпотребслужбе.

Отдельно специалисты рассмотрели 9 069 сезонных меню. Из них 367 направили на доработку.

Также оценить условия на пищеблоках помогли и лабораторные исследования. Специалисты отобрали почти 19 600 проб и смывов; в 1 215 выявили отклонения.

Кроме того, было принято 23 решения об изъятии из оборота продуктов, потенциально опасных для учащихся. Еще в 8 случаях временно приостановили производство и/или оборот пищевых продуктов.

Специалисты выявили также, что обязательные медицинские осмотры не прошли 151 работник в 66 учреждениях. От работы отстранили 66 человека. Проверки продолжаются.

Что было ранее