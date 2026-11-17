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Він містить 18 комплексних заходів. Вони спрямовані на формування цілісної системи психологічної та психосоціальної підтримки всіх учасників освітнього процесу, з переходом від реагування на окремі виклики до системного та превентивного підходу, повідомили у МОН України.

Які напрями розвиватимуть?

Серед ключових напрямів такі:

оновлення нормативної бази психологічної служби та штатних нормативів закладів освіти;

розвиток професійних компетентностей практичних психологів і соціальних педагогів, запровадження супервізії та програм підвищення кваліфікації;

навчання педагогів раннього виявлення психоемоційних труднощів учнів і надання першої психологічної допомоги;

удосконалення механізмів взаємодії між освітніми закладами, соціальними службами та системою охорони здоров’я, можливості перенаправлення здобувачів освіти до спеціалізованих фахівців;

цифровізація роботи психологічної служби та пілотування нових моделей фінансування психологічного забезпечення освітнього процесу.

Окрему увагу в Плані заходів приділили вдосконаленню системи професійної підготовки майбутніх фахівців психологічної служби, а також забезпеченню системного моніторингу й оцінювання результативності впровадження Концепції розвитку психологічної служби.

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