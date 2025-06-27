В Україні найнижча за 30 років кількість школярів – дослідження

На початку 2024 – 2025 навчального року в українській системі освіти було 3,74 мільйона учнів. Мовиться про тих, хто здобував освіту у межах різних навчальних форматів.

І це найнижчий показник за останні 30 років. Причому тенденція до зменшення кількості учнів, ймовірно, зберігатиметься, вважають учасники дослідницької програми RAI for Ukraine, пише NGL.media.

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Чи зменшується кількість учнів в Україні

9,3% учнів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном та залишаються в українській системі освіти.

За результатами дослідження ЮНЕСКО, станом на 2024 рік за кордоном навчалися майже 665 тисяч українських школярів. Однак цифра неповна, бо враховує не всі країни ЄС. Лише 29% з цих учнів поєднують навчання в обох країнах.

МОН також надало статистику про кількість учнів 8 – 12 класів у 2021 – 2025 роках. Відповідно до неї, щороку 2 – 4% учнів не переходять у наступний клас і залишають школу.

Виїжджають з України як хлопці, так і дівчата. У старших класах щороку спостерігається невелика перевага дівчат (приблизно 1 – 2%). Серед випускників ця різниця може сягати 10%.

За даними дослідження Центру економічної стратегії, меншість українців, які перебувають за кордоном, планують повертатись в Україну. Перешкодами є війна та економічні обставини: невизначеність, втрата житла, низький рівень доходу та складнощі з пошуком роботи.