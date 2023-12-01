Скільки українських студентів вчиться у вишах Польщі: промовисті цифри
Джерело:Польське радіо
У минулому навчальному році у вишах Польщі здобувало освіту понад 48 тисяч українських студентів. І це з 102 тисяч іноземців.
Такі результати продемонструвало дослідження. Так, з 2012 року кількість іноземних студентів у Польщі постійно зростає.
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Половина іноземних студентів у Польщі – українці
Одна із авторок звіту Анна Мазярчик з Центру обробки інформації каже: найбільше студентів приїжджає у країну з України та Білорусі. При цьому ця тенденція простежується вже протягом багатьох років.
Також у Польщі вчиться чимало студентів із таких країн:
- Зімбабве;
- Туреччина;
- Індія;
- Азербайджан;
- Узбекистан;
- Китай.
Так, у 2019 році в польських вишах здобувало освіту 39 тисяч студентів з України. Після початку повномасштабної війни в Україні їхня кількість зросла.
Зі 48 тисяч українських студентів у польських університетах 60% – першокурсники. Більшість з них здобувала освіту у Мазовецькому воєводстві, зазначила Мазярчик.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Які спеціальності обирають іноземні студенти у Польщі
Для навчання в Польщі іноземці найчастіше обирали такі спеціальності:
- менеджмент;
- ІТ;
- економіку;
- логістику;
- медицину;
- психологію.