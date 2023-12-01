Скільки українських студентів вчиться у вишах Польщі: промовисті цифри

У минулому навчальному році у вишах Польщі здобувало освіту понад 48 тисяч українських студентів. І це з 102 тисяч іноземців.

Такі результати продемонструвало дослідження. Так, з 2012 року кількість іноземних студентів у Польщі постійно зростає.

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Половина іноземних студентів у Польщі – українці

Одна із авторок звіту Анна Мазярчик з Центру обробки інформації каже: найбільше студентів приїжджає у країну з України та Білорусі. При цьому ця тенденція простежується вже протягом багатьох років.

Також у Польщі вчиться чимало студентів із таких країн:

Зімбабве;

Туреччина;

Індія;

Азербайджан;

Узбекистан;

Китай.

Так, у 2019 році в польських вишах здобувало освіту 39 тисяч студентів з України. Після початку повномасштабної війни в Україні їхня кількість зросла.

Зі 48 тисяч українських студентів у польських університетах 60% – першокурсники. Більшість з них здобувала освіту у Мазовецькому воєводстві, зазначила Мазярчик.

Які спеціальності обирають іноземні студенти у Польщі

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Для навчання в Польщі іноземці найчастіше обирали такі спеціальності: