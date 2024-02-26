"Кожен сам за себе", викладачі вимогливі: чим відрізняється навчання у вишах Чехії та України

Навчання в іноземних та українських вишах може дещо або й значно відрізнятися. Зокрема, мовиться про тривалість програм, вартість навчання та організацію освітнього процесу.

Так, в Україні сесія може тривати 2-3 тижні. Натомість розклад занять складають у деканаті, комунікуючи зі старостою, а не студентами.

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Чим відрізняються навчання у Чехії та Україні

У Чехії студенти спираються на індивідуальний план, а період лекцій та іспитів може тривати понад місяць. Від цього й залежить дата старту канікул.

Що цікаво, чеські студенти навчаються безкоштовно. Однак повинні оплачувати таке навчання "кредитами", які залежать від рівня успішності на екзаменах. Старост та груп немає, "кожен сам за себе", а викладачі вимогливі. В окремих вишах перескласти предмети можна лише раз.

В українських університетах натомість сесія триває спокійно, викладачі часто намагаються допомогти та підказати, аби студенти набрали вищі бали. Якщо студент не склав з першого разу іспит – може це виправити.

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Різниця також відчувається і у віці отримання вищої освіти. В Україні це 22 – 24 роки. Здебільшого студент вчиться протягом 5 років: 4 – на бакалавраті, 1 – на магістратурі. На деяких спеціальностях можлива докторантура. Також студенти в Україні можуть обирати між бюджетною та контрактною формою навчання.

Натомість студенти у Чехії закінчують університети у віці 25 – 28 років. Вони здобувають освіту відповідно до болонської системи: 3 роки бакалаврату, 2 магістратури та 1 докторантури. Перші 4 роки – навчання безкоштовне, однак лише для тих, хто знає чеську мову. Вартість навчання у виші англійською становитиме приблизно 5 тисяч євро.