"Каждый сам за себя", преподаватели требовательны: чем отличается обучение в вузах Чехии и Украины

Обучение в иностранных и украинских вузах может несколько или значительно отличаться. В частности, речь идет о продолжительности программ, стоимости обучения и организации образовательного процесса.

Так, в Украине сессия может длиться 2-3 недели. Зато расписание занятий составляют в деканате, коммуницируя со старостой, а не студентами.

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Чем отличаются обучение в Чехии и Украине

В Чехии студенты опираются на индивидуальный план, а период лекций и экзаменов может длиться более месяца. От этого и зависит дата старта каникул.

Что интересно, чешские студенты учатся бесплатно. Однако должны оплачивать такое обучение "кредитами", которые зависят от уровня успеваемости на экзаменах. Старост и групп нет, "каждый сам за себя", а преподаватели требовательны. В отдельных вузах пересдать предметы можно только раз.

В украинских университетах зато сессия продолжается спокойно, преподаватели часто пытаются помочь и подсказать, чтобы студенты набрали высокие баллы. Если студент не сдал с первого раза экзамен – может это исправить.

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Разница также ощущается и в возрасте получения высшего образования. В Украине это 22 – 24 года. В основном студент учится в течение 5 лет: 4 – на бакалавриате, 1 – на магистратуре. На некоторых специальностях возможна докторантура. Также студенты в Украине могут выбирать между бюджетной и контрактной формой обучения.

Зато студенты в Чехии заканчивают университеты в возрасте 25 – 28 лет. Они получают образование в соответствии с болонской системой: 3 года бакалавриата, 2 магистратуры и 1 докторантуры. Первые 4 года – обучения бесплатное, однако только для тех, кто знает чешский язык. Стоимость обучения в вузе на английском составит примерно 5 тысяч евро.