У Берліні учні зможуть вчитися одночасно німецькою та українською мовами

Через повномасштабну війну багато українців виїхали за кордон. Частина з них там облаштовує своє нове життя та віддає дітей до місцевих шкіл.

Що цікаво, в іноземних країнах відкривають навіть школи з українською мовою викладання. Однією з таких держав стала Німеччина, яка прихистила чимало наших земляків після 24 лютого.

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У Берліні діти вчитимуться і німецькою, і українською

У Берліні 19 жовтня запрацювала Німецько-українська школа. У межах цього проєкту діти зможуть вчитися і німецькою, і українською мовами. У майбутньому ж отримають атестати про загальну середню освіту обох країн.

Підготовчий етап проєкту – на навчальний рік 2022 – 2023 – охоплює два класи у початковій школі "Азіз-Несін" у Фрідріхсгайні-Кройцберзі та чотири класи у школі "Хелена-Ланге" у Штегліц-Целендорфі.

Цей проєкт створили для дітей, заради порозуміння між народами та на знак великої солідарності з Україною,

– наголосила сенаторка з питань освіти, молоді та сім'ї Німеччини Астрід-Сабіне Буссе.

Повноцінно проєкт запрацює у наступному навчальному році. А цього – триватиме тестування та планування українського навчального контенту. Він необхідний для підготовки до української атестації.

У Німеччині відкрився освітній хаб для біженців з України

У Німеччині через війну вчиться близько 180 тисяч українських дітей та працює близько 2700 вчителів та асистентів з України.

У німецькому Лейпцигу розпочав роботу український хаб. У ньому пропонують безліч освітніх можливостей біженцям з України.

У хабі українцям пропонують:

навчання за українською програмою;

опановування IT-професій та найзатребуваніших навичок на ринку праці (soft skills);

навчання української, німецької та англійської мов;

визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;

дізнатись про особливості проживання та культури в Німеччині;

сприяння у працевлаштуванні;

екскурсії та інші культурні заходи для змістовного відпочинку.

До слова, усі заняття та заходи в межах цього освітнього хабу в Німеччині є безоплатними.