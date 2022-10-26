Як дитині за кордоном вчитися за двома програмами й не перевтомлюватися

Фахівці радять батькам, чия дитина вчиться за кордоном через війну, українську освіту здобувати екстернатом. Адже школяр втомиться "тягнути" дві навчальні програми вже через місяць. Натомість екстернатна та сімейна форми навчання дають змогу займатися у вільний час, у власному темпі і, можливо, у вихідні.

Якщо дитина перебуває за кордоном, вона повинна відвідувати місцеву школу. Однак батьки можуть через соціальні служби отримати дозвіл на навчання свого школяра лише в українській системі освіти. Прийнятним варіантом може стати де-факто відвідування місцевої школи, де учень не вчитиметься, а дистанційно займатиметься в українському закладі освіти. Також можна вступити до Міжнародної Української Школи.

Суботні заняття

Якщо місцева школа залишається обов’язковою і є можливість відвідувати суботню чи недільну українську школу, цього цілком достатньо. Важливо зберегти мовні навички, пам’ять про історію предків, традиції.

Український день

Якщо дитина ходить у школу вихідного дня, виокремте їй день, коли вона навчатиметься повністю за українською програмою. Наприклад, нехай у суботу вдома звучить лише рідна мова.

Не допускайте безпорадності

Якщо дитина не розуміє мови країни, у якій перебуває, навчання у місцевій школі не додасть їй знань. Тому ви маєте їй допомогти. Запитайте у педагога, які теми вчать діти у класі. Опісля запропонуйте сину чи доньці конкретні завдання для виконання. Також можна щодня знайомитися з одним з однокласників, щось розпитувати про нього.

Будьте проактивними

Не бійтеся щось пропонувати вчителям за кордоном. Якщо педагоги не знають, як працювати з дитиною з України, самі принесіть видрук українських підручників, наочні матеріали, посилання на українські відеоуроки.

Робіть домашні завдання паралельно

З певних предметів учителі можуть дозволити виконувати завдання за аналогічною темою українською мовою. Зазвичай теми в місцевій школі за кордоном через різницю віку учнів дублюють ті, що вже проходили в попередньому році в українських школах. Але спочатку дитині краще знову виконати завдання українською або мати змогу порівняти аналогічні завдання українською та місцевою мовою. Це дає відчуття впевненості. Тож варто готуватися паралельно. Спочатку вчити предмет українською та іноземною й аналогом-повторюванням українською. Так дитина економитиме сили та не втрачатиме уважності.

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Попросіть відео

У багатьох іноземних школах триває відеозапис занять або вчитель може дозволити його робити. Переглядайте вдома незрозумілі ще для української дитини лекції педагога, намагайтеся перекласти їх.

Перекладач замість репетитора

Часто батьки наймають своїм дітям репетиторів, аби допомогти у навчанні. Однак це призводить лише до перевантаження школяра. Краще вже витратити гроші на україномовного помічника дитини, який зможе відвідувати уроки.

Дайте дитині поспати

Дитині потрібні здоровий сон та прогулянки на свіжому повітрі. Тож не змушуйте її вчитися у той час, коли їй вже потрібно відпочивати. При цьому не забувайте розставляти пріоритети.

Порозуміння з однокласниками

Діти можуть порозумітися, навіть якщо розмовляють різними мовами. Заохочуйте спілкування з однокласниками. Дайте час погратися разом, запрошуйте в гості. Однолітки, навіть роблячи домашні завдання, можуть пояснити щось "на пальцях".

Не будьте "ідеальними батьками"

Не варто вважати, що дитина за кордоном має все встигати у навчанні. Замість дратуватися, краще підтримайте свого школяра. Нагадуйте дитині, що вона у вас найкраща.