Як діяти і куди звертатися батькам, якщо не можуть влаштувати дитину у школу за кордоном
Джерело:НУШ
Доволі часто українці, які через війну стали біженцями, не можуть влаштувати своїх дітей до іноземної школи. Причому протягом тривалого часу.
Таким українцям за кордоном радять звертатися до консульств. Так, проблема з тим, щоби влаштувати дітей до місцевих шкіл, є у Німеччині.
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Як діяти батькам, якщо не можуть влаштувати дитину до школи за кордоном
Генеральний консул у Гамбурзі рекомендує українцям повідомляти до їхньої установи про системні проблеми, з якими зіштовхуються українські біженці за кордоном. У консульстві запевняють, що комунікуватимуть з німецькою владою та спільно вирішуватимуть чинні проблеми.
Свої звернення з чітким викладенням фактів наших земляків просять надсилати на пошту gc_deg@mfa.gov.ua.
Детальну інформацію про допомогу українцям також надало Генеральне консульство України у Вроцлаві. В одному з постів вони оприлюднили корисну інформацію про те, на яку допомогу можуть розраховувати українці у Польщі. Зокрема, розповіли про влаштування дітей до шкіл, працевлаштування, житло, отримання документів тощо.
За гештегом #КонсулДопомагає у Facebook також можна прочитати про виїзди консула в міста для консультацій із громадянами й ознайомитися із письмовими роз'ясненнями щодо проблемних питань.
Відтак українцям, які перебувають за кордоном, радять підписуватися і шукати необхідну інформацію на сторінках українських консульств у Facebook.
До теми Як вчаться українські школярі за кордоном і чи зарахують їм оцінки в Україні
Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.
Чи зарахують в Україні оцінки з європейських шкіл
- У МУШ, за словами Вітренка, вчиться понад 10 тисяч школярів з України. У цій школі діти мають можливість "не втрачати зв'язок із Батьківщиною.
- Зокрема вивчають українську мову та літературу й історію України. Саме ці предмети, яких немає в європейських школах, треба скласти для отримання українських документів про освіту.
- А от оцінки з інших предметів, зокрема точних і природничих наук, зарахують з європейських шкіл.
- "Повторних" курсів, уточнив чиновник, не передбачили. Якщо дитина повернеться до України і піде в українську школу з нового навчального року, її зарахують до відповідного класу.