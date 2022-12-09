Як діяти і куди звертатися батькам, якщо не можуть влаштувати дитину у школу за кордоном

Доволі часто українці, які через війну стали біженцями, не можуть влаштувати своїх дітей до іноземної школи. Причому протягом тривалого часу.

Таким українцям за кордоном радять звертатися до консульств. Так, проблема з тим, щоби влаштувати дітей до місцевих шкіл, є у Німеччині.

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Як діяти батькам, якщо не можуть влаштувати дитину до школи за кордоном

Генеральний консул у Гамбурзі рекомендує українцям повідомляти до їхньої установи про системні проблеми, з якими зіштовхуються українські біженці за кордоном. У консульстві запевняють, що комунікуватимуть з німецькою владою та спільно вирішуватимуть чинні проблеми.

Свої звернення з чітким викладенням фактів наших земляків просять надсилати на пошту gc_deg@mfa.gov.ua.

Детальну інформацію про допомогу українцям також надало Генеральне консульство України у Вроцлаві. В одному з постів вони оприлюднили корисну інформацію про те, на яку допомогу можуть розраховувати українці у Польщі. Зокрема, розповіли про влаштування дітей до шкіл, працевлаштування, житло, отримання документів тощо.

За гештегом #КонсулДопомагає у Facebook також можна прочитати про виїзди консула в міста для консультацій із громадянами й ознайомитися із письмовими роз'ясненнями щодо проблемних питань.

Відтак українцям, які перебувають за кордоном, радять підписуватися і шукати необхідну інформацію на сторінках українських консульств у Facebook.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;

Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.

Чи зарахують в Україні оцінки з європейських шкіл