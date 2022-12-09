Как действовать и куда обращаться родителям, если не могут устроить ребенка в школу за границей
Источник:НУШ
Довольно часто украинцы, которые из-за войны стали беженцами, не могут устроить своих детей в иностранную школу. Причем в течение длительного времени.
Таким украинцам за границей советуют обращаться в консульства. Так, проблема с тем, чтобы устроить детей в местные школы, есть в Германии.
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Как действовать родителям, если не могут устроить ребенка в школу за границей
Генеральный консул в Гамбурге рекомендует украинцам сообщать их учреждению о системных проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы за рубежом. В консульстве уверяют, что будут общаться с немецкими властями и совместно решать действующие проблемы.
Свои обращения с отчетливым изложением фактов наших земляков просят присылать на почту gc_deg@mfa.gov.ua.
Подробную информацию о помощи украинцам также предоставило Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. В одном из постов они обнародовали полезную информацию о том, какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше. В частности, рассказали об устройстве детей в школы, трудоустройстве, жилье, получении документов и т.д.
По гештегому #КонсулПомогает в Facebook также можно прочитать о выездах консула в города для консультаций с гражданами и ознакомиться с письменными разъяснениями по проблемным вопросам.
Следовательно, украинцам, находящимся за границей, советуют подписываться и искать необходимую информацию на страницах украинских консульств в Facebook.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.
Зачтут ли в Украине оценки с европейских школ
- У МУШ, по словам Витренко, учится более 10 тысяч школьников из Украины. В этой школе дети имеют возможность не терять связь с Родиной.
- В частности, изучают украинский язык и литературу и историю Украины. Именно эти предметы, которых нет в европейских школах, нужно составить для получения украинских документов по образованию.
- А вот оценки по другим предметам, в частности, точным и естественным наукам, зачтут из европейских школ.
- "Повторные" курсы, уточнил чиновник, не предусмотрели. Если ребенок вернется в Украину и пойдет в украинскую школу с нового учебного года, его отнесут в соответствующий класс.