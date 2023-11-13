З якими викликами стикаються учні за кордоном та наша система освіти через війну

Після 24 лютого 2022 року з України емігрували сотні тисяч учнів. Більшість вчиться паралельно в українській та закордонній школах.

В українській, зокрема, діти здобувають освіту за дистанційною, сімейною або екстернатною формами. Державна служба якості освіти назвала основні виклики та труднощі, з якими стикаються як українські діти за кордоном під час війни в Україні, так і наша система освіти.

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З якими викликами стикнулися учні за кордоном та українська система освіти

Фахівці виокремили п'ять викликів української освіти в умовах повномасштабної війни.

1. Послаблення зв'язків із Україною і ризик неповернення дітей

Українські школярі й школярки, які вимушено виїхали за кордон через війну, активно інтегруються в іноземне суспільство. Зокрема, через те, що у країнах, де перебувають, повинні обов'язково відвідувати школу. Відповідно – вчити мову. Тому, навіть попри паралельне навчання, зв'язок українських дітей з Батьківщиною і українською школою поступово слабшає.

2. Невідповідність українських та закордонних освітніх програм

Діти, які навчаються за кордоном, стикаються також із явищем освітніх розривів. Адже програми української та іноземної шкіл не збігаються. Так, з певних предметів учні можуть випереджати своїх однолітків в Україні, а з інших – навпаки.

3. Втрата мотивації підтримувати зв'язок з українськими школами

Дітям не лише важко "тягнути" дві шкільні програми, а й складно зрозуміти, як зараховуватимуть оцінки в Україні через відсутність системності.

4. Низька залученість до навчання дітей, які перебувають за кордоном

Особливо критичною є ситуація у школах, які працюють очно. Учні, які перебувають за кордоном та долучаються до уроків онлайн, є пасивними учасниками заняття.

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5. Низька ефективність дистанційного навчання у школах України

У школах України часто дистанційне навчання для учнів, які перебувають за кордоном, переважно зводиться до самостійного опрацювання завдань, отриманих від вчителів. А згодом – контрольних робіт.

Загалом учителі в Україні визнають, що освітні та навчальні втрати під час війни в Україні "колосальні".