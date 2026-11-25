Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна зобов’язалася відновити права угорської громади Закарпаття у сфері освіти. За його словами, сторони домовилися прискорити виконання домовленостей.

Це має відбутися орієнтовно до червня 2027 року. Про це Мадяр заявив під час свого візиту на Закарпаття 24 листопада, пише "Європейська правда".

Про що домовилися Україна та Угорщина?

Петер Мадяр заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань. Вони стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

Зокрема, йдеться про використання національних символів. Україна рухається до Євросоюзу, а там абсолютно нормально, що нацменшини можуть використовувати на національних святах свій прапор, або можуть спілкуватися у лікарнях чи будинках для людей похилого віку своєю мовою, або ж послухати нею екскурсію,

– переконаний він.

За його словами, наша держава відповідно зобов’язалася пришвидшитись і впровадити ці права до кінця червня 2027 року. Наразі дорожня карта процесу розширення ЄС щодо України визначає термін виконання цих та низки інших зобов'язань до кінця 2027 року.

Що передбачає ухвалений закон про навчання мовами нацменшин?