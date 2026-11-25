Образование в Закарпатье / Varosh
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина обязалась восстановить права венгерской общины Закарпатья в сфере образования. По его словам, стороны договорились ускорить выполнение договоренностей.
Это должно произойти примерно к июню 2027 года. Об этом Мадьяр заявил во время своего визита в Закарпатье 24 ноября, пишет "Европейская правда".
О чем договорились Украина и Венгрия?
Петер Мадьяр заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам. Они касаются языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.
В частности, речь идет об использовании национальных символов. Украина движется в сторону Евросоюза, а там совершенно нормально, что национальные меньшинства могут использовать на национальных праздниках свой флаг, могут общаться в больницах или домах престарелых на своем языке или же слушать на нем экскурсию
По его словам, наше государство, соответственно, обязалось ускорить процесс и внедрить эти права до конца июня 2027 года. В настоящее время "дорожная карта" процесса расширения ЕС в отношении Украины определяет срок выполнения этих и ряда других обязательств до конца 2027 года.
Что предусматривает принятый закон об обучении на языках национальных меньшинств?
В октябре Верховная Рада одобрила закон об обеспечении прав на образование коренных народов Украины и национальных меньшинств.
Документ гарантирует детям из числа национальных меньшинств и коренных народов нашей страны, языки которых являются официальными языками ЕС, право получать образование на родном языке наряду с государственным.
Закон не меняет статус украинского языка как государственного, но в то же время расширяет возможности использования языков национальных меньшинств и коренных народов в учебных заведениях. Соответствующим языком можно будет пользоваться не только во время образовательного процесса, но и во время перерывов, родительских собраний и в других внеучебных ситуациях.
Право на обучение на языках национальных меньшинств касается прежде всего тех языков, которые являются официальными языками Европейского Союза.
Одним из основных нововведений стала возможность присваивать школам специальный статус учебного заведения национального меньшинства или коренного народа. Его сможет получить учебное заведение, в котором более половины учащихся принадлежат к соответствующему национальному меньшинству.
Изменения также касаются прохождения внешнего оценивания учащихся, обучавшихся на языке коренного народа или национального меньшинства. Речь идет о возможности получать задания в переводе на соответствующий язык и выполнять их на этом языке, за исключением заданий по предметам языково-литературной области.
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