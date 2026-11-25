Освіта на Закарпатті / Varosh
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна зобов’язалася відновити права угорської громади Закарпаття у сфері освіти. За його словами, сторони домовилися прискорити виконання домовленостей.
Це має відбутися орієнтовно до червня 2027 року. Про це Мадяр заявив під час свого візиту на Закарпаття 24 листопада, пише "Європейська правда".
Про що домовилися Україна та Угорщина?
Петер Мадяр заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань. Вони стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.
Зокрема, йдеться про використання національних символів. Україна рухається до Євросоюзу, а там абсолютно нормально, що нацменшини можуть використовувати на національних святах свій прапор, або можуть спілкуватися у лікарнях чи будинках для людей похилого віку своєю мовою, або ж послухати нею екскурсію
За його словами, наша держава відповідно зобов’язалася пришвидшитись і впровадити ці права до кінця червня 2027 року. Наразі дорожня карта процесу розширення ЄС щодо України визначає термін виконання цих та низки інших зобов'язань до кінця 2027 року.
Що передбачає ухвалений закон про навчання мовами нацменшин?
У жовтні Верховна Рада схвалила закон щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин.
Документ гарантує дітям із нацменшин та корінних народів нашої держави, мови яких є офіційними мовами ЄС, право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.
Закон не змінює статус української мови як державної, водночас розширює можливості використання мов нацменшин та корінних народів у закладах освіти. Відповідною мовою можна буде користуватися не лише під час освітнього процесу, а й під час перерв, батьківських зборів та в інших позанавчальних ситуаціях.
Право на навчання мовами нацменшин стосується насамперед тих мов, які є офіційними мовами Європейського Союзу.
Однією з основних новацій стала можливість надавати школам спеціальний статус закладу освіти національної меншини або корінного народу. Його зможе отримати заклад, у якому понад половина учнів належать до відповідної нацменшини.
Зміни також стосуються проходження зовнішнього оцінювання учнів, які навчалися мовою корінного народу або нацменшини. Мовиться про можливість отримувати завдання у перекладі відповідною мовою та виконувати їх цією мовою, крім завдань із предметів мовно-літературної галузі.
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