Ранее Комитет по вопросам образования ВРУ рекомендовал принять его за основу и в целом, поскольку документ связан с выполнением евроинтеграционных обязательств Украины. За законопроект №16119 проголосовали 266 народных депутатов, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Какие изменения произойдут в школах

Закон не меняет статус украинского языка как государственного, но при этом расширяет возможности использования языков национальных меньшинств и коренных народов в учебных заведениях. Соответствующим языком можно будет пользоваться не только во время учебного процесса, но и во время перерывов, родительских собраний и в других внеучебных ситуациях.

Право на обучение на языках национальных меньшинств касается прежде всего тех языков, которые являются официальными языками Европейского Союза.

Появятся ли в Украине школы национальных меньшинств

Одним из основных нововведений стала возможность присваивать школам специальный статус учебного заведения национального меньшинства или коренного народа. Его сможет получить учебное заведение, в котором более половины учеников принадлежат к соответствующему национальному меньшинству.

Если же в обычной школе будет хотя бы один класс, в котором учатся дети из национальных меньшинств, для такого класса будут предусмотрены дополнительные языковые возможности. В частности, документы об образовании можно будет дублировать на языке соответствующего национального меньшинства. Также предусмотрена возможность ведения отдельной документации на языке национального меньшинства.

Что будет с НМТ

Изменения также касаются прохождения внешнего оценивания учащихся, обучавшихся на языке коренного народа или национального меньшинства. Речь идет о возможности получать задания в переводе на соответствующий язык и выполнять их на этом языке, за исключением заданий по предметам языково-литературной области.

Подобная возможность уже предусматривалась подзаконными нормативными актами, однако теперь соответствующие гарантии закрепляются на уровне закона.

Обсуждали ли законопроект с представителями национальных меньшинств

В парламенте ранее сообщали, что законопроект стал результатом работы в течение нескольких лет и консультаций с представителями национальных меньшинств. Отдельные переговоры велись, в частности, с Венгрией.

Документ рассматривается как один из законодательных шагов Украины в рамках выполнения обязательств, связанных с процессом вступления в Европейский Союз. Официальная карточка законопроекта №16119 содержит заключения профильных парламентских комитетов.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила, что после принятия Верховной Радой законопроекта об образовании для Украины и Молдовы уже на следующей неделе могут открыть два переговорных кластера.