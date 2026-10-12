Согласно законопроекту, в украинских учебных заведениях обучение будет вестись, в частности, на языках стран ЕС и национальных меньшинств. Также предусмотрен особый статус для школ, в которых более 50 % учащихся принадлежат к национальным меньшинствам, и соблюдение правовых требований ЕС. Об этом сообщает 24 Канал.