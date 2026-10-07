Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на осведомленные источники в дипломатических кругах, решение было принято на заседании постоянных представителей государств-членов блока после утверждения результатов скрининга рабочей группой COELA.

Каковы подробности?

Дипломаты согласовали направление официальных писем правительствам в Киеве и Кишиневе с просьбой предоставить свои переговорные позиции.

В ближайшие дни рабочая группа подготовит проект совместной переговорной позиции Евросоюза по обоим направлениям. Страны блока рассчитывают окончательно согласовать этот документ в понедельник, 12 октября.

Группа COELA утвердила результаты скрининга по кластерам 2 и 3 для Украины, и сегодня на заседании Coreper послы стран ЕС согласовали направление писем правительствам Украины и Молдовы с просьбой представить свои переговорные позиции,

– рассказал собеседник издания.

Предпосылки снятия блокировки со стороны Будапешта

Ключевым условием для дальнейшего продвижения остается принятие украинским парламентом законодательных изменений в сфере образования на языках национальных меньшинств. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2026 года, что позволило снять претензии со стороны Венгрии.

Ранее Будапешт длительное время блокировал утверждение результатов скрининга для этих двух кластеров, требуя дополнительных гарантий для венгерской общины. После согласования компромиссных решений венгерская сторона согласилась не препятствовать дальнейшему расширению ЕС.

Сразу после одобрения совместной позиции 12 октября дипломаты планируют провести межправительственную конференцию "Украина – ЕС" на следующий день. Именно на этом мероприятии состоится официальное открытие новых переговорных разделов.

Контекст расширения и предыдущие этапы

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина уже открыла первый кластер "Основы процесса вступления в ЕС" и шестой "Внешние отношения". Кроме того, на нашем сайте сообщалось, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов подтвердил полную техническую готовность Киева к открытию остальных направлений переговоров.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Еврокомиссия также представила обновленную стратегию расширения с отдельной "дорожной картой" для Украины. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркивала, что процесс вступления будет основываться на реальных заслугах кандидатов.