Міносвіти запустило гарячу лінію для студентів, які отримали гранти

Для студентів, які отримали освітні гранти запрацювала гаряча лінія Міносвіти. Тут можна проконсультуватися, уточнити та отримати відповіді на запитання.

Міністерство освіти надало студентам можливість інформаційної підnримки щодо державних грантів на навчання. Детальніше про графік роботи гарячої лінії пише Освіта.UA.

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Коли працює гаряча лінія

Гаряча лінія для отримання консультацій та довідок для студентів працює за номером: 0-(800)-50-45-70.

Служба працює з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у пʼятницю – з 9:00 до 16:00.

Для студентів доступна і електронна пошта. Звернутися із запитаннями можуть написавши листа на електронну пошту grant_mon@mon.gov.ua.

Важливо! Консультаційна підтримка МОН у вигляді роботи гарячої лінії буде працювати до 5 листопада 2024 року.

Як отримати освітній грант

Нагадаємо, що з 15 вересня по 5 листопада функціонує можливість подання на грант через застосунок ДІЯ. Повідомлення про сертифікат на навчання теж надійде на застосунок. У разі згоди потрібно накласти свій Дія.Підпис.

Кошти державного гранту будуть нараховуватися у два платежі: І-й платіж – до 1 грудня 2024 року, ІІ-й платіж – до 1 квітня 2025 року.

Подати заявку на грант може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників).