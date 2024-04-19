Освітній комітет рекомендував Раді погодити законопроєкт про освітні гранти
Джерело:Osvita.ua
Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про впровадження освітніх грантів для здобуття вищої освіти.
Відповідне рішення ухвалили за підсумками засідання комітету 19 квітня. Нардепи також розглянули пропозиції та правки до документа.
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Освітній комітет рекомендує ухвалити законопроєкт про освітні гранти
Більшість членів профільного комітету підтримали рішення про ухвалення законопроєкту у другому читанні.
Очільник Освітнього комітету Сергій Бабак повідомив, що керівництво цього Комітету та представники Офісу президента погодили винесення законопроєкту, який впровадить освітні гранти на оплату здобуття вищої освіти, на голосування у другому читанні.
Законопроєкт запропонують для голосування Раді у другому читанні зі строком надбання чинності 1 липня 2024 року.
Після ухвалення документа в цілому в Україні впровадять систему освітніх грантів. Їх надаватимуть студентам для оплати навчання у вишах.Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Гранти надаватимуть студентам, які здобуватимуть освіту на денній формі навчання. Опісля вони зможуть обрати для навчання будь-яку спеціальність і ЗВО.
- Зазначимо, що під час засідання Комітету нардепи підтримали збільшення ваги творчого конкурсу при вступі у 2024 році до мистецьких вишів.
- Нагадаємо, що 20 березня Верховна Рада підтримала законопроєкт #10399 у першому читанні. Документ передбачає запровадження державних грантів для здобуття вищої освіти. Також – зміну підходів до формування держзамовлення.