Освітній комітет рекомендував Раді погодити законопроєкт про освітні гранти

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про впровадження освітніх грантів для здобуття вищої освіти.

Відповідне рішення ухвалили за підсумками засідання комітету 19 квітня. Нардепи також розглянули пропозиції та правки до документа.

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Освітній комітет рекомендує ухвалити законопроєкт про освітні гранти

Більшість членів профільного комітету підтримали рішення про ухвалення законопроєкту у другому читанні.

Очільник Освітнього комітету Сергій Бабак повідомив, що керівництво цього Комітету та представники Офісу президента погодили винесення законопроєкту, який впровадить освітні гранти на оплату здобуття вищої освіти, на голосування у другому читанні.

Законопроєкт запропонують для голосування Раді у другому читанні зі строком надбання чинності 1 липня 2024 року.

Після ухвалення документа в цілому в Україні впровадять систему освітніх грантів. Їх надаватимуть студентам для оплати навчання у вишах.

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Гранти надаватимуть студентам, які здобуватимуть освіту на денній формі навчання. Опісля вони зможуть обрати для навчання будь-яку спеціальність і ЗВО.