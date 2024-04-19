Соответствующее решение приняли по итогам заседания комитета 19 апреля. Нардепы также рассмотрели предложения и правки к документу.

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Образовательный комитет рекомендует принять законопроект об образовательных грантах

Большинство членов профильного комитета поддержали решение о принятии законопроекта во втором чтении.

Глава Образовательного комитета Сергей Бабак сообщил, что руководство этого Комитета и представители Офиса президента согласовали вынесение законопроекта, который внедрит образовательные гранты на оплату получения высшего образования, на голосование во втором чтении.

Законопроект предложат для голосования Раде во втором чтении со сроком вступления в силу 1 июля 2024 года.

После принятия документа в целом в Украине внедрят систему образовательных грантов. Их будут предоставлять студентам для оплаты обучения в вузах.

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Гранты будут предоставлять студентам, которые будут получать образование на дневной форме обучения. После они смогут выбрать для обучения любую специальность и ЗВО.