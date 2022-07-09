Офлайн-навчання у львівських школах буде добровільним, – Садовий

Попри війну в Україні, з 1 вересня у Львові планують відновити очне навчання. При цьому офлайн-навчання не буде обов'язковим.

Офлайн-навчання у школах Львова буде добровільним

Якщо батьки висловлять бажання, щоб їхня дитина навчалася дистанційно, місто забезпечить таку можливість. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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За словами Садового, наразі відбувається переселення внутрішніх біженців, які тимчасово перебувають у школах, та триває підготовка закладів освіти до відкриття.

Водночас міський голова заявив, що навчатися онлайн зможуть діти львів'ян, які вирішили поки що залишитися за кордоном чи в інших населених пунктах України. Весь клас, у якому раніше навчалися ці діти, переводити спеціально переводити на дистанційне навчання не будуть, натомість для охочих вчитися онлайн організують окремі програми.

Якщо хтось, з тих чи інших причин, не може бути на офлайн-навчанні, ми продумаємо, щоб була можливість навчатись онлайн,

– сказав Садовий.

Він додав, що детальніше про це будуть говорити вже перед самим навчальним процесом.

Крім того, очільник Львова наголосив, що до початку навчального року у всіх школах або поблизу них мають обладнати безпечні укриття.

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