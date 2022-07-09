Офлайн-обучение в школах Львова будет добровольным

Если родители выразят желание, чтобы их ребенок учился дистанционно, город обеспечит такую возможность. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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По словам Садового, сейчас происходит переселение внутренних беженцев, временно находящихся в школах, и идет подготовка учебных заведений к открытию.

В то же время городской голова заявил, что учиться онлайн смогут дети львовян, которые решили пока остаться за границей или в других населенных пунктах Украины. Весь класс, в котором раньше учились эти дети, переводить специально на дистанционное обучение не будут, для желающих учиться онлайн организуют отдельные программы.

Если кто-то, по тем или иным причинам, не может быть на оффлайн-обучении, мы продумаем, чтобы была возможность учиться онлайн,

– сказал Садовый.

Он добавил, что более подробно об этом будут говорить уже перед самым учебным процессом.

Кроме того, глава Львова подчеркнул, что до начала учебного года во всех школах или вблизи них должны быть оборудованы безопасные укрытия.

Садовый об образовательном процессе во Львове: смотрите видео