Мрії – три роки: чим вона дивує та полегшує життя вчителям і учням

В Україні вже три роки діє освітня екосистема Мрія. Протягом цього часу вона об'єднала 4300 закладів освіти.

Усе для того, аби вчителі, батьки та учні назавжди забули про паперові журнали та дублювання даних, кажуть у Мінцифри. У відомстві також назвали основні результати роботи Мрії.

Як Мрія змінює українську освіту

У Мінцифри зазначають, що школи в усіх областях України масово переходять на цифровий формат.

Кожна третя школа в Україні перевела освітній процес на Мрію. Навчальний процес вашої дитини тепер завжди під рукою – без загублених щоденників і забутих домашніх завдань. Мрія об'єднала 640 тисяч українців, щоб зробити освіту прозорою та швидкою для кожної родини,

– зазначають у міністерстві.

І додають, що завдяки Мрії вчителі щодня заощаджують до двох годин, які раніше витрачали на звіти.

Учителька громадянської та історичної освітньої галузі, педагог-організатор у Хотинському опорному академічному ліцеї Тетяна Юрчак зізнається, що їй уже складно уявити роботу без Мрії. Найцінніше – економія часу. Дуже подобається, що система однаково зручна на комп'ютері та в телефоні.

Як команда Мрії допомагає освітянам

У Мінцифри кажуть, що перехід до цифрових інструментів потребує часу та підтримки, тому команда Мрії супроводжує заклади освіти на кожному етапі впровадження.

Фахівці допомагають налаштувати роботу в системі, проводять навчання для освітян і залишаються на зв'язку, якщо виникають запитання. Навчальні матеріали та інтерактивний курс на платформі "Зрозуміло" також допомагають користувачам поступово ознайомитися з можливостями Мрії та впевнено розпочати роботу,

– уточнюють у відомстві.

Які нові функції з'явилися у Мрії

У міністерстві кажуть, що спочатку розробники сфокусувалися на базовому функціоналі: журналах, розкладах та зручній комунікації. Згодом можливості почали стрімко розширюватися. У застосунку з'явився розділ позашкілля та бібліотека пізнавального контенту.

Зараз у Мрії пілотують нові інструменти на основі штучного інтелекту: генератор тестів допомагає вчителям у школі швидше готувати завдання, а генератор конспекту дня для дошкілля – полегшує планування роботи вихователям. Мрія поступово перетворюється на наскрізну екосистему для навчання протягом усього життя,

– кажуть у Мінцифри.

Зараз команда тестує напрям дошкілля у 40 дитсадках шести областей України. Надалі екосистема супроводжуватиме людину від садочка до університету та професійного розвитку в дорослому віці.

Наступний крок – глибока інтеграція штучного інтелекту для створення персоналізованих освітніх траєкторій. Система аналізуватиме інтереси та сильні сторони учня, рекомендуватиме відповідні гуртки і формуватиме цілісний шлях розвитку через освітній граф.

У відомстві також зазначають, що усі функції Мрії – абсолютно безоплатні. Долучити заклад освіти до екосистеми максимально просто. Адміністрації школи достатньо ухвалити відповідне рішення та подати заявку на офіційному сайті.