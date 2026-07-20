Усе для того, аби вчителі, батьки та учні назавжди забули про паперові журнали та дублювання даних, кажуть у Мінцифри. У відомстві також назвали основні результати роботи Мрії.

Як Мрія змінює українську освіту

У Мінцифри зазначають, що школи в усіх областях України масово переходять на цифровий формат.

Кожна третя школа в Україні перевела освітній процес на Мрію. Навчальний процес вашої дитини тепер завжди під рукою – без загублених щоденників і забутих домашніх завдань. Мрія об'єднала 640 тисяч українців, щоб зробити освіту прозорою та швидкою для кожної родини,

– зазначають у міністерстві.

І додають, що завдяки Мрії вчителі щодня заощаджують до двох годин, які раніше витрачали на звіти.

Учителька громадянської та історичної освітньої галузі, педагог-організатор у Хотинському опорному академічному ліцеї Тетяна Юрчак зізнається, що їй уже складно уявити роботу без Мрії. Найцінніше – економія часу. Дуже подобається, що система однаково зручна на комп'ютері та в телефоні.

Як команда Мрії допомагає освітянам

У Мінцифри кажуть, що перехід до цифрових інструментів потребує часу та підтримки, тому команда Мрії супроводжує заклади освіти на кожному етапі впровадження.

Фахівці допомагають налаштувати роботу в системі, проводять навчання для освітян і залишаються на зв'язку, якщо виникають запитання. Навчальні матеріали та інтерактивний курс на платформі "Зрозуміло" також допомагають користувачам поступово ознайомитися з можливостями Мрії та впевнено розпочати роботу,

– уточнюють у відомстві.

Які нові функції з'явилися у Мрії

У міністерстві кажуть, що спочатку розробники сфокусувалися на базовому функціоналі: журналах, розкладах та зручній комунікації. Згодом можливості почали стрімко розширюватися. У застосунку з'явився розділ позашкілля та бібліотека пізнавального контенту.

Зараз у Мрії пілотують нові інструменти на основі штучного інтелекту: генератор тестів допомагає вчителям у школі швидше готувати завдання, а генератор конспекту дня для дошкілля – полегшує планування роботи вихователям. Мрія поступово перетворюється на наскрізну екосистему для навчання протягом усього життя,

– кажуть у Мінцифри.

Зараз команда тестує напрям дошкілля у 40 дитсадках шести областей України. Надалі екосистема супроводжуватиме людину від садочка до університету та професійного розвитку в дорослому віці.

Наступний крок – глибока інтеграція штучного інтелекту для створення персоналізованих освітніх траєкторій. Система аналізуватиме інтереси та сильні сторони учня, рекомендуватиме відповідні гуртки і формуватиме цілісний шлях розвитку через освітній граф.

У відомстві також зазначають, що усі функції Мрії – абсолютно безоплатні. Долучити заклад освіти до екосистеми максимально просто. Адміністрації школи достатньо ухвалити відповідне рішення та подати заявку на офіційному сайті.