Освітньому диву бути: які можливості подарує учням застосунок Мрія

Уряд України підтримав запуск освітнього застосунку Мрія. Він стане справжнім помічником учнів та подарує їм чимало навчальних можливостей.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти. Застосунок міститиме програми розвитку здібностей учнів та шкалою успішності.

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Уряд погодив запуск Мрії

Федоров наголошує: Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали. А ще буде Мрія-ID – електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії,

– повідомив віцепрем'єр.

За словами посадовця, освітній застосунок допомагатиме мільйонам українців вчитися, розвиватися та ставати кращими щодня.

Яку інформацію міститиме застосунок

На першому етапі застосунок міститиме:

особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;

цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;

збір, обробку, накопичення, передачу та відображення даних про освітній процес;

альтернативу учнівському квитку.

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Що відомо про українську Мрію