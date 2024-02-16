Освітньому диву бути: які можливості подарує учням застосунок Мрія

16 лютого 2024, 17:57
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Джерело:

Дія

Уряд України підтримав запуск освітнього застосунку Мрія. Він стане справжнім помічником учнів та подарує їм чимало навчальних можливостей.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти. Застосунок міститиме програми розвитку здібностей учнів та шкалою успішності.

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Уряд погодив запуск Мрії 

Федоров наголошує: Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали. А ще буде Мрія-ID – електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії,
– повідомив віцепрем'єр. 

За словами посадовця, освітній застосунок допомагатиме мільйонам українців вчитися, розвиватися та ставати кращими щодня. 

Яку інформацію міститиме застосунок 

На першому етапі застосунок міститиме:

  • особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;
  • цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;
  • збір, обробку, накопичення, передачу та відображення даних про освітній процес;
  • альтернативу учнівському квитку. 

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Що відомо про українську Мрію

  • Мрія візуально нагадуватиме Дію. 
  • Застосунок запусять у 2024 році. 
  • Ним зможуть користуватися учні та учениці, батьки, вчителі.
  • Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху та талантах.
  • Кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.
Автор: Марія Волошин