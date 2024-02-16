Освітньому диву бути: які можливості подарує учням застосунок Мрія
Джерело:Дія
Уряд України підтримав запуск освітнього застосунку Мрія. Він стане справжнім помічником учнів та подарує їм чимало навчальних можливостей.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти. Застосунок міститиме програми розвитку здібностей учнів та шкалою успішності.
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Уряд погодив запуск Мрії
Федоров наголошує: Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.
У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали. А ще буде Мрія-ID – електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії,
– повідомив віцепрем'єр.
За словами посадовця, освітній застосунок допомагатиме мільйонам українців вчитися, розвиватися та ставати кращими щодня.
Яку інформацію міститиме застосунок
На першому етапі застосунок міститиме:
- особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;
- цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;
- збір, обробку, накопичення, передачу та відображення даних про освітній процес;
- альтернативу учнівському квитку.
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Що відомо про українську Мрію
- Мрія візуально нагадуватиме Дію.
- Застосунок запусять у 2024 році.
- Ним зможуть користуватися учні та учениці, батьки, вчителі.
- Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху та талантах.
- Кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.