Освітні субвенції нараховуватимуть по-новому: уряд схвалив зміну до формули

Український уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на наступний 2025 рік. Також він вніс зміни до формули розподілу.

Міністерство освіти і науки 5 грудня повідомило, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами й затвердив розподіл на січень – серпень 2025 року, пише 24 Канал.

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Які зміни до субвенцій вніс уряд

Постанову "Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік" уряд затвердив 5 грудня 2024 року.

Що таке освітня субвенція Це основне джерело заробітної плати вчителів у закладах загальної середньої освіти. Вона надходить з державного бюджету місцевим бюджетам, з яких виплачують зарплати вчителям.

Розподіл субвенції на вересень – грудень 2025 року буде проведено після запуску й оновлення даних щодо кількості учнів в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) 2.0.

Основні зміни у формулі нарахування і розподілу стосуються:

розрахунок освітньої субвенції на січень – серпень 2025 року буде виходити із кількості учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 1 листопада 2024 року; надалі, з 1 вересня 2025 року, буде додано кількість учнів комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів, щонайменше 45 осіб. Але це не стосується початкових і спеціальних шкіл (в останніх учаться учні з особливими освітніми потребами).

Оскільки маленькі школи, де навчається менше як 45 учнів, а в одному класі 5 – 6 учнів, визнані неефективними – діти не отримують належного рівня взаємодії одне з одним.

У таких школах є низка проблем:

школи і не забезпечені вчителями повною мірою;

часто вчителі не можуть набрати достатню кількість годин зі свого профільного предмета, щоб отримувати достатню зарплату;

є практика викладання деяких предметів непрофільними учителями.

Це все впливає на зниження якості освіти в селах, про що свідчать результати ЗНО (НМТ) та міжнародного дослідження PISA.

Таке рішення спрямоване на стимулювання місцевих органів самоврядування забезпечувати якіснішу освіту учням громад, зокрема в більших школах, які, як правило, ліпше забезпечено вчителями та навчальним обладнанням.