Діти в Україні відпочиватимуть по-новому: що задумав уряд

В Україні стартує реалізація нового проєкту щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Його реалізовує уряд.

Так, урядовці запроваджують принцип "гроші ходять за дитиною". Як відпочиватимуть діти, читайте нижче.

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Діти в Україні відпочиватимуть по-новому

Дитячі центри відпочинку та оздоровлення отримуватимуть кошти за відпочинок кожної дитини. Натомість діти та їхні родини, зможуть обирати, де їм відпочивати.

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Наразі такий підхід запровадять для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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