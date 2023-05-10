Діти в Україні відпочиватимуть по-новому: що задумав уряд
Джерело:Денис Шмигаль
В Україні стартує реалізація нового проєкту щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Його реалізовує уряд.
Так, урядовці запроваджують принцип "гроші ходять за дитиною". Як відпочиватимуть діти, читайте нижче.
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Діти в Україні відпочиватимуть по-новому
Дитячі центри відпочинку та оздоровлення отримуватимуть кошти за відпочинок кожної дитини. Натомість діти та їхні родини, зможуть обирати, де їм відпочивати.
Наразі такий підхід запровадять для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.