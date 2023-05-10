Так, урядовці запроваджують принцип "гроші ходять за дитиною". Як відпочиватимуть діти, читайте нижче.

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Діти в Україні відпочиватимуть по-новому

Дитячі центри відпочинку та оздоровлення отримуватимуть кошти за відпочинок кожної дитини. Натомість діти та їхні родини, зможуть обирати, де їм відпочивати.

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Наразі такий підхід запровадять для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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