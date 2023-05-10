Так, чиновники вводят принцип "деньги ходят за ребенком". Как будут отдыхать дети, читайте ниже.

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Дети в Украине будут отдыхать по-новому

Детские центры отдыха и оздоровления будут получать средства на отдых каждого ребенка. Дети и их семьи смогут выбирать, где им отдыхать.

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В настоящее время такой подход будет введен для оздоровления и отдыха детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, зарегистрированных в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

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