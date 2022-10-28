Втома може свідчити про серйозні хвороби у дитини: як розпізнати й усунути причини

Через війну та постійні стреси діти можуть частіше втомлюватися. Сил на навчання у них часто не вистачає.

Якщо ви помітили постійну втому у дитину, спочатку з'ясуйте причину. При цьому не ігноруйте той факт, що школяр менш активний, ніж зазвичай. Як допомогти дитині, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Причини втоми в дітей і профілактика

Часто втома може бути проявом початку хвороби або неправильного розпорядку дня. Можуть впливати і стосунки у сім'ї, харчування тощо.

Однак найбільш поширеними причинами, що викликають у дитини фізичну й емоційну втому, є такі:

Неправильний режим сну

Головна причина втоми у дітей – недостатня кількість сну. Тож вам варто допомогти дитині відновити цикл її сну. Однак встановлення часу, коли дитині потрібно лягати спати, – це ще не вирішення проблеми. Адже діти часто можуть вдавати, що сплять, а наступного дня знову бути втомленими.

Тож, аби школяр добре спав, йому потрібно удень багато рухатися, грати на свіжому повітрі, навіть ходити босоніж. До вечора дитина сильніше втомиться і швидше засне.

Неправильне харчування

Втома у дітей також може бути пов'язана з неправильним харчуванням. Вона проявляється через 1,5 години після того, як дитина поїсть оброблені продукти або продукти з високим вмістом цукру. Якщо дитина постійно втомлюється, батькам варто негайно змінити раціон дитини. Адже оброблені продукти призводять до дефіциту цинку в організмі, який забезпечує його енергією. А дефіцит цинку призводить до втоми.

Так, діти мають їсти більше овочів і натуральних продуктів. Чим раніше ви привчите їх до здорової їжі, тим краще.

М'язова напруга

Дитина сильніше втомлюється, коли йде до школи з важким рюкзаком. Також впливає сидіння за комп'ютером годинами і постійно переписування у соцмережах. Усе це у сукупності провокує втому. Щоб її уникнути, варто стежити за такими нюансами:

вага рюкзака дитини не має перевищувати 15% її ваги. Залиште зайві речі вдома, якщо рюкзак важить більше норми;

стежте за тим, у якій позі дитина сидить за комп'ютером. Вимагайте, щоб дитина сіла рівно;

привчіть дитину тримати телефон на рівні грудей, щоб м'язи шиї не перенапружувались.

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Анемія

Якщо у дитини є ознаки анемії і відповідно її організм не отримує достатньо кисню, це призводить до втоми. Її викликає також дефіцит вітамінів С, В6, В12, фолієвої кислоти й міді. Не забувайте і про комплекс вітамінів А, В і С.

Інші серйозні захворювання

Хронічна втома в дитини іноді може бути пов'язана з серйозними хворобами. Це, до прикладу, вроджені захворювання м'язів або онкологічні захворювання. Але ці випадки бувають доволі рідко.

Все ж пам'ятайте про усі причини. Адже саме вони можуть спровокувати втому у дітей. При цьому намагайтесь розпізнати справжню причину. Так, ви зможете виправити ситуацію і ваш школяр знову стане активним й повним сил.