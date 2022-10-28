Усталость может свидетельствовать о серьезных болезнях у ребенка: как распознать и устранить причины

Из-за войны и постоянных стрессов дети могут чаще уставать. Сил для обучения у них часто не хватает.

Если вы заметили постоянную усталость у ребенка, сначала выясните причину. При этом не игнорируйте тот факт, что школьник менее активен, чем обычно. Как помочь ребенку читайте в материале 24 канала.

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Причины усталости у детей и профилактика

Часто усталость может являться проявлением начала болезни или неправильного распорядка дня. Могут влиять и отношения в семье, питание и т.д.

Однако наиболее распространенными причинами, вызывающими у ребенка физическую и эмоциональную усталость, являются следующие:

Неправильный режим сна

Главная причина усталости у детей – недостаточное количество сна. Так что вам стоит помочь ребенку восстановить цикл его сна. Однако установка времени, когда ребенку нужно ложиться спать – это еще не решение проблемы. Ведь дети часто могут делать вид, что спят, а на следующий день снова быть уставшими.

Чтобы школьник хорошо спал, ему нужно днем много двигаться, играть на свежем воздухе, даже ходить босиком. К вечеру ребенок сильнее устанет и быстрее уснет.

Неправильное питание

Усталость у детей может быть связана с неправильным питанием. Она проявляется через 1,5 часа после того, как ребенок поест обработанные продукты или продукты с высоким содержанием сахара. Если ребенок постоянно устает, родителям следует немедленно изменить рацион ребенка. Ведь обработанные продукты приводят к дефициту цинка в организме, обеспечивающем его энергией. А дефицит цинка приводит к усталости.

Так, дети должны есть больше овощей и натуральных продуктов. Чем раньше вы приучите их к здоровой пище, тем лучше.

Мышечное напряжение

Ребенок сильнее устает, когда идет в школу с тяжелым рюкзаком. Также влияет сидение за компьютером часами и постоянная переписка в соцсетях. Все это в совокупности провоцирует усталость. Чтобы ее избежать, следует следить за следующими нюансами:

вес рюкзака ребенка не должен превышать 15% его веса. Оставьте лишние вещи дома, если рюкзак весит больше нормы;

следите за тем, в какой позе ребенок сидит за компьютером. Требуйте, чтобы ребенок сел ровно;

приучите ребенка держать телефон на уровне груди, чтобы мышцы шеи не перенапрягались.

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Анемия

Если у ребенка есть признаки анемии и соответственно его организм не получает достаточно кислорода, это приводит к усталости. Ее вызывает также дефицит витаминов С, В6, В12, фолиевой кислоты и меди. Не забывайте и о комплексе витаминов А, В и С.

Другие серьезные заболевания

Хроническая усталость у ребенка иногда может быть связана с серьезными заболеваниями. Это, например, врожденные заболевания мышц или онкологические заболевания. Но эти случаи бывают очень редко.

Все же помните о всех причинах. Ведь именно они могут спровоцировать усталость у детей. При этом старайтесь распознать истинную причину. Так вы сможете исправить ситуацию и ваш школьник снова станет активным и полным сил.