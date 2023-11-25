Звідки походить слово-код "паляниця", і чому росіяни не можуть його вимовити

Вимова цього слова у час повномасштабної війни стала маркером "свій-чужий". Мовиться про паляницю.

І яких тільки мемів не створили українці про це смачне слово. Про його походження в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів відомий учитель країни та мовознавець Олександр Авраменко.

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Звідки походить смачне слово-код "паляниця"

Авраменко зауважив: росіянам справді важко вимовити це слово, бо в їхній мові немає м'якого звука ц. Так само складно їм сказати "криниця" і "Укрзалізниця".

При цьому мовознавець додав: паляницею називають круглу хлібину, переважно із пшеничного борошна, з горизонтальним надрізом.

Походить воно від слова "палити",

– акцентував вчитель.

І пояснив, що назва цього хліба зумовлена тим, що при випіканні на ньому утворюється суха, іноді пригоріла скоринка.

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