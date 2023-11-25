Откуда происходит слово-код "паляниця", и почему россияне не могут его произнести
Произношение этого слова во время полномасштабной войны стало маркером "свой-чужой". Речь идет о палянице.
И каких только мемов не создали украинцы об этом вкусном слове. О его происхождении в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал известный учитель страны и языковед Александр Авраменко.
Смотрите также Не говорите "кульок": это слово имеет немало красивых соответствий
Откуда происходит вкусное слово-код "паляниця"
Авраменко заметил: россиянам действительно трудно произнести это слово, потому что в их языке нет мягкого звука ц. Так же сложно им сказать "криниця" и "Укрзалізниця" (укр.).
При этом языковед добавил: паляницей называют круглый хлеб, преимущественно из пшеничной муки, с горизонтальным надрезом.
Происходит оно от слова "палити" (укр.),
– акцентировал учитель.
И объяснил, что название этого хлеба обусловлено тем, что при выпекании на нем образуется сухая, иногда пригоревшая корочка.
Смотрите также Это суржик: как на украинском назвать "челку"
Как на украинском назвать кульок
- Украинцы часто любят употреблять слово "кульок".
- Однако оно взято из русского языка, поэтому языковеды не советуют его употреблять.
- Зато предлагают заменить интересными и колоритными украинскими соответствиями.
- Какими именно, читайте по ссылке.