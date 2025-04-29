Хто панна, а хто пані: як звернутися ввічливо, щоб не помилитися

Ввічливе звертання формує перше враження. І не важливо знайомі ви з людиною, чи ні.

Сьогодні серед офіційних звертань в Україні заведено казати пан та пані. Однак, до жінок – їх є кілька. Кому казати пані, а кому панно, розповідає 24 Канал.

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До кого казати пані, а до кого панно

Звертання пан та пані, не варто вважати чимось принизливим, зневажливим чи зверхнім (так розповідала радянська ідеологія). Чи вірити у те, що слово нав'язане Польщею. Воно побутує здавна на українських землях, навіть тих, які не були у підконтрольні Польщі.

Цікаво! Мовознавці вважають, що слово "пан" має іранське походження й означає захисник чи охоронець. І так з повагою слід звертатися для чоловіків.

Для жінок маємо кілька звертань – пані та панно – і різняться вони за соціальним станом – заміжня жінка чи ні. Врахуйте, що для шанобливого вітання ми не враховуємо вік, зовнішність чи расу.

Пані – звертаються до заміжньої жінки.

– звертаються до заміжньої жінки. Панно – звертаються до незаміжньої жінки.

Якщо не знаєте, заміжня жінка чи ні, звертайтеся – пані.

Для юних дівчат чи дівчаток можна використати звертання – панночко чи панянко. Їх же можна вжити і замість панно. Або ж, як пестливе чи грайливе замість пані. Але тут зважайте на оточення.

В діловому чи офіційному середовищі краще цього уникати та обмежитися ввічливим – пані.

Слово "пані" можна використовувати окремо, або ж у поєднанні з іменем чи прізвищем: пані Оксано чи пані Якимчук.

Погодьтесь, що ці звертання звучать ліпше ніж жіночко, дамочко, дєвушка.

Подібні звертання є у кожній країні. Пані та панно можна порівняти з:

міс та місіс;

сеньйорита та сеньйора;

мадемуазель та мадам.

Хто пані, хто панна, а хто – панянка / Freepik

Як ці слова використовувалися в літературі

В українській літературі ХІХ – початку ХХ століть можна зустріти чимало прикладів вживання таких звертань.

"Тепер Люба – доросла панянка, вже не один панич потай заглядається на неї". (Петро Кочура).

"– Ось нате вам гостинця!.. Дітвора, дивлячись на незнайому панну, насторочилась якось." (Панас Мирний).

"Човен пристає до берега і з нього виходять Орест, Милевський, Острожин, Соня і дві панночки." (Леся Українка)

Говоріть ввічливо та правильно!