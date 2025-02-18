Парфум чи парфюм: як сказати правильно та чому наші мами називали їх духами

Усі люблять приємні аромати та підбирають їх під свій настрій. А як правильно запитати у магазині: мені потрібен парфум, парфюми чи просто духи?

Вишуканий і вдало підібраний аромат завжди доповнить ваш образ. А як називається українською ароматна рідина парфум чи парфюм, розповість 24 Канал.

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Як правильно назвати ароматну рідину

Гарно підібраний аромат жінки є своєрідним підписом чи асоціацією з цією людиною. Тому його так ретельно підбирають під подію, сезон, захід, вік та образ. У кожної жінки є свій улюблений аромат, чи навіть кілька. Та аромати це не лише жіноче, але і чоловіче завершення образу.

А як же правильно українською назвати ці ароматні рідини – парфУм, парфЮм і чому ми ще знаємо слово духи.

Слово "парфум", походити від латинського "per fumum", тобто "через дим" і до нас воно прийшло з французької мови – parfum, дослівно – "пахощі".

А тепер, згідно з українським правописом, знаємо, що в словах, запозичених із французької мови, після шиплячих "ж" та "ш" пишеться відповідно до французького" у" українське "у", а не "ю": у словах парфу́м, парфуме́рія, а також у словах брошура, журі, парашут.

Слово "парфЮм" у нас існує, тому що так писалося в Словнику української мови в 11 томах 1975 року та раніших, наприклад визначення:

"ПарфЮмерія – галузь легкої промисловості, яка створює ароматичні косметичні вироби."

Ба більше, на початку ХХ століття, ми могли зустріти і написання – "парфьом" – так, як це чулося французькою.

Але наголосимо, що ці форми не є правильним за чинним літературним правописом. А тому українською мовою ми говоримо:

парфум

парфумер

парфумерія

парфумний

А от слова "духи", які часто використовували наші мами та бабусі – це дослівний російський переклад слова "пахощі", що виник ще в XVII столітті. А в радянський час саме так писали на флаконах з парфумами – духи. А відповідно виникли і похідні слова – надушитися чи надухатись.

Ну і звісно, ​​багато хто пам’ятає іншу радянську ароматичну рідину – одеколон "Русский лес", "Шипр", "Тройной" і тому подібні сильно пахнучі, спиртові рідини, якими користувалися після гоління для дезінфекції чоловіки.

Саме слово походить від німецького міста Кельн, яке французькою звучить як Колон, де виробляли ароматну воду – французькою eau de Colone – о'де колонь (вода з Колону).

Що таке парфу́м Це композиція із суміші ароматичних рослинних олій, речовин тваринного походження та спирту із сильним ароматом. Парфуми для класифікації діляться на цитрусові, квіткові, амброві, деревні, шипрові, шкірні, фужерні.

Хороші парфуми це дорога річ, вартість деяких натуральних ароматичних речовин прирівнюється до вартості коштовного каміння, як, наприклад, амбра.

Як наносити парфуми: дивіться відео

А ще до словничка парфумерії можемо додати:

абсолют – концентрований запах,

ноти – різні запахи, які поступово розкриваються в парфумі,

композицію чи акорд – чистота і насиченість "звучання аромату",

шлейф чи сіяж – запах, який ви відчуваєте, неначе легкий ароматичний бриз, коли на вулиці повз вас проходить жінка або чоловік з красивим парфумом.

Пахніть красиво і говоріть правильно!