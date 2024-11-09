Українською – "парік" чи ні: розберімось раз і назавжди

У нашому мовленні русизми зберігаються ще й у тих випадках, коли ми не часто вживаємо певні слова. А ще тоді, коли ми просто не знаємо, що у них є свої красиві відповідники українською.

Серед слів-русизмів залишилось і слово "парік". 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" пропонує з'ясувати чи є у нього український переклад та яке походження цього слова.

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Як позначається позначає "парік" в українській мові

Тлумачні словники дають таке пояснення, що таке "парік" – штучний головний покрив із чужого або синтетичного волосся на усю голову.

"Парік" став іміджевим аксесуаром не лише акторів та співаків, але і людей, які до цих професій не дотичні. Він може бути як для створення стильних образів, частиною карнавального костюма, так і необхідністю людям, які втратили волосяний покрив. Однак, позначення цього виробу, в українській мові зовсім інше.

"Парік" – це русизм, який походить з французької мови – "perruque". Український відповідник звучить по-іншому – "перука" та ближче до італійського звучання – "parrucca".

Цікаві факти про перуку

Перуки бувають двох видів: штучні і зроблені з натурального матеріалу. Різноманітність моделей настільки велика, що часом можна загубитися при виборі підходящої.

Природне волосся для виготовлення перук беруть у людей або тварин.

Перука індивідуального виготовлення – дуже вартісна річ.

Перуки носили практично скрізь. Почалося все з Персії. Після цього у персів ідею перехопили греки, правда, тільки для театральних виступів. Римляни взагалі перуками користувалися в повсякденному житті. У Римі перука свідчила про статус людини.

На теренах України поява перуки пов'язана з часами Речі Посполитої.

Перуки робили, переважно з натурального волосся і навіть з волосся злочинців, які за свої діяння були засуджені до смертної казні. Якщо ув’язнений мав розкішну шевелюру, і він був засуджений до страти, то міг заповісти її родичам, які могли продати волосся за великі гроші.

У середньовіччі вважалося, що світле волосся – це ознака благородної крові, тому білі перуки були у кілька разів дорожчі.

З рудого волосся перуки майже не виготовлялися – у Європі цей колір вважався ознакою відьми.

Що таке ало́нж Це перука з довгими хвилястими пасмами. Була уведена при дворі короля Людовика XIV (1638 – 1715) у другій половині XVII столітті і підкорила усю Європу. Перука з локонами мала нагадувати левову гриву, спочатку його виготовляли біляво-рудуватим. З часом найпопулярнішими стали білосніжні алонжі, схожі на велику пухнасту "хмару". Згодом мода змінилася і на початку XVIII століття, з'явився вкорочений варіант алонжу – "бінет". У наш час алонжі носять судді та парламентарії у Великій Британії та Австралії.

Боїтеся спробувати зробити щось нове зі своїм волоссям – постригти чи пофарбувати, але є бажання змінити імідж – спробуйте приміряти перуку.