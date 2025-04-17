Знають не всі: чи можна Великдень називати "Паскою"

20 квітня українці відзначають одне з найбільших релігійних свят у році – Великдень. Цьогоріч дата святкування у православних і католиків збігається.

Великдень також називають Пасхою. Можна почути ще назву "Паска". Чи можна її вживати на позначення свята, розповість 24 Канал.

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Чи можна називати Великдень "Паскою"

Здебільшого в українських словниках Воскресіння Господнє прописане як "Великдень", тобто "Великий день". До слова, назва "Воскресіння Христове" є швидше церковним варіантом або ж вживається в урочистому стилі и художніх творах.

Часто можна на позначення цього свята почути і назву "Пасха". Не всі мовознавці згодні з тим, що ці слова є синонімічними назвами свята.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначає, що у словнику української мови Бориса Грінченка немає слова "ПасХа" на позначення Великодня.

Однак чимало мовознавців з ним не згодні. До прикладу, літератор і кандидат філологічних наук Роман Дубровський каже, що в інших словниках слово "Пасха" все ж є. Зокрема, і в Академічному тлумачному словнику української мови на позначення свята Великодня.

Філологи вважають, що християнська Пасха символізує утвердження перемоги добра над злом, життя над смертю, вічних цінностей над тимчасовими.

Також в окремих регіонах України ви можете почути назву "Паска". Це розмовний варіант. Однак "паскою" українці таки звикли називати великодній хліб. Але якщо ви так називатимете Великдень – фатальної помилки не зробите.

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