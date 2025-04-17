Знают не все: можно ли Пасху называть "Паскою"

20 апреля украинцы отмечают один из самых больших религиозных праздников в году - Пасху. В этом году дата празднования у православных и католиков совпадает.

Великдень также называют Пасхой. Можно услышать еще название "Паска". Можно ли его употреблять для обозначения праздника, расскажет 24 Канал.

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Можно ли называть Пасху "Паской"

В основном в украинских словарях Воскресение Господне прописано как "Великдень", то есть "Великий день". К слову, название "Воскресение Христово" является скорее церковным вариантом или употребляется в торжественном стиле и художественных произведениях.

Часто можно для обозначения этого праздника услышать и название "Пасха". Не все языковеды согласны с тем, что эти слова являются синонимичными названиями праздника.

Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко нет слова "ПасХа" для обозначения Пасхи.

Однако многие языковеды с ним не согласны. К примеру, литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский говорит, что в других словарях слово "Пасха" все же есть. В частности, и в Академическом толковом словаре украинского языка для обозначения праздника Пасхи.

Филологи считают, что христианская Пасха символизирует утверждение победы добра над злом, жизни над смертью, вечных ценностей над временными.

Также в отдельных регионах Украины вы можете услышать название "Паска". Это разговорный вариант. Однако "паской" украинцы таки привыкли называть пасхальный хлеб. Но если вы так будете называть Пасху – роковой ошибки не сделаете.

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