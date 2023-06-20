Частина вчителів в Україні виходитиме на пенсію пізніше

В Україні оптимізують та спростять кілька видів соцвиплат. При цьому змін зазнали і вимоги до стажу для педагогів при виході на пенсію.

Дані містить Закон України "Про пенсійне забезпечення". Так, учителі в Україні мають право вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку – за вислугою років.

Дивіться також Світовий банк виділив мільйони євро на зарплати українським педагогам

Учителі виходитимуть на пенсію пізніше

Освітяни можуть отримати пенсію з 55 років, але лише за наявності певної тривалості спеціального стажу.

Все ж таку можливість мають не всі. Лише ті особи, хто до 55 років вже нагромадили необхідну тривалість спеціального стажу. З 1 квітня 2023 року цю вимогу за стажем збільшили на пів року: з 29 років до 29,5 років.

Зауважимо, це не останнє підвищення вимог до стажу вчителів. Ще раз його продовжать на пів року з 1 квітня 2024 року.

До теми Яку зарплату отримують вчителі з досвідом та без стажу в Україні

Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату