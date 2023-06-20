Частина вчителів в Україні виходитиме на пенсію пізніше
Джерело:Апостроф
В Україні оптимізують та спростять кілька видів соцвиплат. При цьому змін зазнали і вимоги до стажу для педагогів при виході на пенсію.
Дані містить Закон України "Про пенсійне забезпечення". Так, учителі в Україні мають право вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку – за вислугою років.
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Учителі виходитимуть на пенсію пізніше
Освітяни можуть отримати пенсію з 55 років, але лише за наявності певної тривалості спеціального стажу.
Все ж таку можливість мають не всі. Лише ті особи, хто до 55 років вже нагромадили необхідну тривалість спеціального стажу. З 1 квітня 2023 року цю вимогу за стажем збільшили на пів року: з 29 років до 29,5 років.
Зауважимо, це не останнє підвищення вимог до стажу вчителів. Ще раз його продовжать на пів року з 1 квітня 2024 року.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.