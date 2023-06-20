Данные содержит Закон Украины "О пенсионном обеспечении" Так, учителя в Украине имеют право выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста – за выслугой лет.
Смотрите также Всемирный банк выделил миллионы евро на зарплаты украинским педагогам
Учителя будут выходить на пенсию позже
Педагоги могут получить пенсию с 55 лет, но только при наличии определенной продолжительности специального стажа.
Тем не менее, такую возможность имеют не все. Только те лица, которые к 55 годам уже накопили необходимую продолжительность специального стажа. С 1 апреля 2023 года это требование по стажу увеличили на полгода: с 29 лет до 29,5 лет.
Заметим, это не последнее повышение требований к стажу учителей. Еще раз его продлят на полгода с 1 апреля 2024 года.
К теме Какую зарплату получают учителя с опытом и без стажа в Украине
Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.