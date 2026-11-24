В Україні триває підготовка до переходу на трирічне навчання на бакалавраті у вишах. Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка розповів, яка ситуація у його виші.

Він акцентує, що важливо виробити правильну стратегію, аби не постраждала якість університетської освіти. Про це Копійка сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Що каже Копійка про трирічний бакалаврат у КНУ?

Ректор КНУ каже: якщо таке рішення ухвалять, виш переходитиме на нову модель.

Але я дуже хотів би, щоб у діалозі з міністерством та профільними комітетами Верховної Ради ми виробили правильну стратегію переходу й виважено підійшли до цього процесу – без втрат. Адже, проводячи будь-який експеримент, особливо такий масштабний, у межах усієї держави, необхідно мати чіткі розрахунки всіх переваг і ризиків, щоб у результаті не постраждала якість університетської освіти,

– вважає він.

І додав, що рівень підготовки випускників середніх шкіл у природничих науках сьогодні такий, що викладачі протягом першого року навчання змушені де-факто підтягувати першокурсників до рівня вимог університетської програми першого курсу. Тому через це на природничих спеціальностях виші матимуть де-факто лише два роки повноцінного бакалаврату.

Що каже ректор КНУ про зміну програми?

Копійка при цьому зауважив, що постає питання, як скоротити перелік дисциплін в освітніх програмах на чверть, не перетворивши класичну освіту у вишах на спеціалізовану профтехосвіту.

Якщо хімікам скажуть, що замість чотирьох років бакалаврат триватиме три роки, що вони робитимуть? Очевидно, першими під скорочення потраплять логіка, філософія та інші загальноуніверситетські дисципліни. А що робити з дисципліною "Національний спротив"? Чи можемо ми її вилучити? Ні,

– акцентує Копійка.

І додає, що закон "Про вищу освіту" чітко регламентує обсяг навчального навантаження, зокрема кількість годин, які мають бути передбачені в освітніх програмах, а також мінімальний обсяг самостійної роботи студента на бакалавраті.

Тож він очікує, що МОН розробить чіткі інструкції того, як виші мають переходити на трирічний бакалаврат, зберігаючи якість освіти.

Що відомо про трирічну систему бакалаврату