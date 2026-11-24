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Он подчеркивает, что важно разработать правильную стратегию, чтобы не пострадало качество университетского образования. Об этом Копейка сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Что говорит Копейка о трехлетнем бакалавриате в КНУ?

Ректор КНУ говорит: если такое решение будет принято, вуз перейдет на новую модель.

Но я очень хотел бы, чтобы в диалоге с министерством и профильными комитетами Верховной Рады мы выработали правильную стратегию перехода и взвешенно подошли к этому процессу – без потерь. Ведь, проводя любой эксперимент, особенно такой масштабный, в рамках всего государства, необходимо иметь четкие расчеты всех преимуществ и рисков, чтобы в результате не пострадало качество университетского образования– считает он.

И добавил, что уровень подготовки выпускников средних школ по естественным наукам сегодня такой, что преподаватели в течение первого года обучения вынуждены де-факто подтягивать первокурсников до уровня требований университетской программы первого курса. Поэтому на естественных специальностях вузов будет де-факто только два года полноценного бакалавриата.

Что говорит ректор КНУ об изменении программы?

Копейка при этом отметил, что возникает вопрос, как сократить перечень дисциплин в образовательных программах на четверть, не превратив классическое образование в вузах в специализированное профтехобразование.

Если химикам скажут, что вместо четырех лет бакалавриат продлится три года, что они будут делать? Очевидно, первыми под сокращение попадут логика, философия и другие общеуниверситетские дисциплины. А что делать с дисциплиной "Национальное сопротивление"? Можем ли мы ее исключить? Нет– подчеркивает Копейка.

И добавляет, что закон "О высшем образовании" четко регламентирует объем учебной нагрузки, в частности количество часов, которые должны быть предусмотрены в образовательных программах, а также минимальный объем самостоятельной работы студента на бакалавриате.

Поэтому он ожидает, что МОН разработает четкие инструкции о том, как вузы должны переходить на трехлетний бакалавриат, сохраняя качество образования.

Что известно о трехлетней системе бакалавриата