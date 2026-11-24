Adv

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За словами ректора, виш посідає провідні позиції в різноманітних рейтингах, зокрема й наукових.

Що каже Копійка про фінансування КНУ?

Копійка каже, що, відповідно, така система фінансування є виправданою, адже вона дає змогу підтримувати класичний виш. Окреме фінансування КНУ не є привілеєм коштом інших закладів освіти, а зумовлене масштабами університету, його науковими здобутками та відповідальністю перед державою.

Ректор КНУ також додав, що понад 80% досліджень у галузях фізики, хімії, біології, медицини та математики нині фінансують у межах держзамовлення. Без підтримки держави зберегти ці напрями буде складно.

Копійка також зауважив, що частина освітніх програм, зокрема природничих спеціальностей, є дотаційними. Їх підтримують коштом надходжень від популярніших напрямів – юридичного, економічного, міжнародного та філологічного. Й оцінювати доцільність існування таких програм лише за їхньою фінансовою рентабельністю не можна. В іншому разі виш ризикує втратити наукові школи, викладачів і студентів, а згодом – фахівців, необхідних для розвитку промисловості та енергетики.

Водночас КНУ планує активніше залучати бізнес до фінансування досліджень і підготовки фахівців. Компанії у межах партнерств навіть отримуватимуть доступ до наукового потенціалу університету та майбутніх працівників. Це також буде корисно для студентів щодо працевлаштування.

Також у КНУ прагнуть до 2031 року забезпечити половину власних надходжень не коштом оплати навчання, а завдяки науковим розробкам, грантам і співпраці з партнерами.

Як фінансують КНУ?

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – єдиний ЗВО в Україні, фінансування якого передбачене окремою програмою безпосередньо в державному бюджеті.

Цьогоріч для фінансування КНУ виділили 2,7 мільярда гривень, а в проєкті держбюджету на 2027 рік передбачили 3,7 мільярда гривень.

Для інших університетів обсяг державного фінансування визначають за встановленими критеріями. Один із головних – кількість студентів, які навчаються за бюджетні кошти.