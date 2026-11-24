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Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина. По словам ректора, вуз занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, в том числе научных.

Что говорит Копейка о финансировании КНУ?

Копейка говорит, что такая система финансирования оправдана, ведь она позволяет поддерживать классический вуз. Отдельное финансирование КНУ не является привилегией за счет других учебных заведений, а обусловлено масштабами университета, его научными достижениями и ответственностью перед государством.

Ректор КНУ также добавил, что более 80% исследований в области физики, химии, биологии, медицины и математики в настоящее время финансируются в рамках госзаказа. Без поддержки государства сохранить эти направления будет сложно.

Копейка также отметил, что часть образовательных программ, в частности естественнонаучных специальностей, является дотационной. Их поддерживают за счет поступлений от более популярных направлений – юридического, экономического, международного и филологического. И оценивать целесообразность существования таких программ исключительно по их финансовой рентабельности нельзя. В противном случае вуз рискует потерять научные школы, преподавателей и студентов, а впоследствии – специалистов, необходимых для развития промышленности и энергетики.

В то же время КНУ планирует более активно привлекать бизнес к финансированию исследований и подготовке специалистов. Компании в рамках партнерств даже будут получать доступ к научному потенциалу университета и будущим сотрудникам. Это также будет полезно для студентов с точки зрения трудоустройства.

Кроме того, в КНУ стремятся к 2031 году обеспечить половину собственных поступлений не за счет платы за обучение, а благодаря научным разработкам, грантам и сотрудничеству с партнерами.

Как финансируется КНУ?

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – единственное высшее учебное заведение в Украине, финансирование которого предусмотрено отдельной программой непосредственно в государственном бюджете.

В этом году на финансирование КНУ выделили 2,7 миллиарда гривен, а в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрели 3,7 миллиарда гривен.

Для других университетов объем государственного финансирования определяется по установленным критериям. Один из главных – количество студентов, обучающихся за счет бюджетных средств.