Хто з учителів має підвищити кваліфікацію, і як вона відбуватиметься

2023 року педагоги 5 – 6, а також 7-х пілотних класів НУШ мають пройти відповідну підготовку. Держава виділила на це кошти.

Міносвіти України відповіло на популярні питання, які цікавлять учителів. Зокрема, і про кошти та навчання.

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За якою моделлю відбуватиметься навчання вчителів

Для підготовки вищезгаданих педагогів обрали подібну модель до тієї, яку міністерство застосовувало для навчання вчителів початкових класів 2018 року.

У МОН наголосили: спочатку готують координаторів. Це буде 12 – 13 осіб з кожної області. Вони представлятимуть різні освітні галузі. Ці координатори підготують тренерів, які на базі обласних інститутів післядипломної освіти навчатимуть учителів. Координатори також зможуть навчати вчителів.

До теми МОН оголосило конкурс підручників: як обрати найкращий для учнів і вчителів

Скільки коштів виділили на підвищення кваліфікації вчителів НУШ

На підвищення кваліфікації вчителів НУШ виділили освітню субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам у 2023 році. Так, 60 мільйонів гривень спрямовують на підвищення кваліфікації керівників, заступників керівників і вчителів шкіл, працюють у 5 – 7-х класах, а також на підготовку тренерів-педагогів.

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