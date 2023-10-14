Очільник української уряду Денис Шмигаль під час щорічних осінніх зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку розповів про необхідну суму. А також анонсував план реформ.

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Як виплачуватимуть зарплату вчителям у 2024 році

Прем'єр-міністр розповів, що дефіцит державного бюджету наступного року складе 21% ВВП. Тож для його покриття потрібно залучити зовнішнє фінансування на суму близько 42 мільярдів доларів. Це, зокрема, дозволить виплачувати зарплати вчителям.