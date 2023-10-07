Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів найкращий учитель України 2020 Василь Дяків. І додав: є й такі педагоги, які хочуть мати більше методичної свободи, а не підлаштовуватися під якісь стандартні правила.

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Яка має бути зарплата у педагога

Василь Дяків зауважив: учителям треба підвищити зарплату. Адже молодий педагог швидше вибере роботу, на якій більше платять.

Якщо людина може заробити 20 тисяч, вона не погодиться на зарплату у 6 тисяч гривень. Також сучасний світ не стоїть на місці,

– уточнив учитель історії.

При цьому він розповів, що молоді не розуміють певних "старих" правил. Зокрема, навіщо заповнювати і електронний, і паперовий журнал, писати конспекти тощо.

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Однак, на думку Дяківа, зараз важко назвати конкретну цифру, яка мала б позначати зарплату педагога. Усе тому, що у країні триває війна, і ніхто не знає, яка згодом буде інфляція.

Озвучування конкретної заробітної плати вчителя є популізмом, бо не можна у війну спрогнозувати рівень виконання державного бюджету та донорські допомоги партнерів,

– вважає найкращий учитель нашої країни 2020.

При цьому він переконаний, що рівень зарплат треба диференціювати і регулювати доплатами. Він має також залежати від населеного пункту, адже у Києві і маленькому містечку – різний рівень життя і витрат.