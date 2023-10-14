Глава украинского правительства Денис Шмигаль во время ежегодных осенних сборов Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка рассказал о необходимой сумме. А также анонсировал план реформ.
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Как будут выплачивать зарплату учителям в 2024 году
Премьер-министр рассказал, что дефицит государственного бюджета в следующем году составит 21% ВВП. Для его покрытия нужно привлечь внешнее финансирование на сумму около 42 миллиардов долларов. Это, в частности, позволит выплачивать зарплаты учителям.
Также Шмигаль анонсировал подготовку Кабмином Единого плана реформ до 2027 года.
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Учителям повысят зарплату в 2024 году
- В 2024 году зарплаты педагогов должны повысить. На 10% – с 1 января и еще на 12% – с 1 июля.
- Такие данные содержит согласованный правительством проект госбюджета-2024.
- Средства планируют привлечь из субвенции. Ее заложили в проекте на сумму 102,9 миллиарда гривен.
- Увеличение образовательной субвенции позволит повысить зарплаты работникам образования: на 10% с 1 января и еще на 12% – с 1 июля (по тарифной сетке), сообщили в МОН.
- Глава МОН Оксен Лисовой ранее анонсировал новый формат оплаты труда педагогов. Изменения должны вступить в силу в 2025 году.
- Так, базовая часть зарплаты должна составлять около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы.