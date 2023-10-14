Глава украинского правительства Денис Шмигаль во время ежегодных осенних сборов Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка рассказал о необходимой сумме. А также анонсировал план реформ.

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Как будут выплачивать зарплату учителям в 2024 году

Премьер-министр рассказал, что дефицит государственного бюджета в следующем году составит 21% ВВП. Для его покрытия нужно привлечь внешнее финансирование на сумму около 42 миллиардов долларов. Это, в частности, позволит выплачивать зарплаты учителям.