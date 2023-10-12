Авторка підручників для початкової школи Ганна Остапенко радить ознайомитися з матеріалами заздалегідь, а не в останні дні конкурсу. Освітяни при цьому мають звертати увагу на практичну частину, уточнює кандидатка філологічних наук, авторка робочих зошитів та підручників з української мови для 5 і 6 класів НУШ Анастасія Онатій.

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Як обрати найкращий підручник для учнів і вчителів

Зокрема, треба уважно переглядати на сформульовані завдання і визначити, чи зможуть учні зрозуміти їх, додала Онатій.

Важливо зрозуміти, як підручник "комунікує" з учнями,

– наголосила вона.

Також авторки навчальної літератури радять звернути увагу на таке:

тексти – чи відповідають віку дітей і добре адаптовані для читання та розуміння;

спосіб викладу теорії – прості слова, зрозумілі схеми, яскраві приклади;

підручник має бути близьким за типом викладання.

Якщо вчителі люблять сучасні завдання, наприклад, писати з учнями текст реклами замість диктанту, то інноваційний підручник – саме той, який їм потрібен,

– каже педагогиня.

Ганна Остапенко при цьому зауважила, що до Революції гідності в Україні вибір підручників був корумпованим. Зараз процедура відкрита.

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