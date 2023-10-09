При цьому треба це зробити протягом визначених термінів. Деталі читайте далі.

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МОН оголосило конкурс підручників

Опісля в Україні організують ознайомлення вчителів з поданими матеріалами. Також обговорюватимуть подані на конкурс підручники.

Організують і онлайн-презентації авторських концепцій підручників, у яких візьмуть участь автори книг.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Опісля школи виберуть підручники і посібники та передадуть результати вибору в електронній формі до органів управління освітою.

Усі деталі про конкурс підручників можна почитати на сайті Міносвіти.

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Яка ситуація з підручниками для 5 і 6 класів